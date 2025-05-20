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Общество

Мониторинг воздуха и проверка ТМК в Усть-Каменогорске – факты и данные

Мониторинг воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 09:06 Фото: пресс-центр ВКО
Сегодня, 20 мая, с утра бригады выехали на место и провели необходимые замеры. В настоящее время ведутся плановые работы. Ученики школ района Согры переведены на дистанционное обучение.

Казгидромет сообщил о неблагоприятных метеорологических условиях II степени, отсутствие ветра.

Напоминаем, что 19 мая около 16:00 на территории АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (УК ТМК) был зафиксирован выброс неизвестного вещества. На место оперативно прибыли представители местных исполнительных органов, департаментов по чрезвычайным ситуациям, экологии и санитарно-эпидемиологического контроля для выяснения обстоятельств и оценки возможной угрозы.

По информации предприятия, в этот день на комбинате проводилась внеплановая профилактическая чистка системы конденсации хлорирующей установки №3. В ходе работ произошло осыпание гарнисажа, в результате чего был перекрыт газоход.

Фото: пресс-центр ВКО

Согласно данным испытательной лаборатории УК ТМК, состояние атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны по показателю "хлор" находилось в предельно допустимых концентрациях (ПДК).

К 17:00 в социальных сетях и местных СМИ появились видеозаписи с визуально наблюдаемыми выбросами. В ответ на это специалисты Департамента экологии по ВКО выехали на контрольные точки санитарно-защитной зоны и провели замеры. Измерения продолжались до 23:00. Превышений ПДК зафиксировано не было. Все исследования были проведены в соответствии с требованиями Государственной системы обеспечения единства измерений и методикой СТ РК 2.302-2021.

Дополнительно по сигналу о возможном выбросе желтого газа, поступившему в ДЧС ВКО в 18:21, на место происшествия были направлены специалисты городского Управления санитарно-эпидемиологического контроля и филиала Национального центра экспертизы (НЦЭ) по ВКО.

Лабораторией ФНЦЭ были отобраны 144 пробы атмосферного воздуха в восьми локациях:

  • п. Новая Согра, поворот на с. Бобровка;
  • 2-й подъем;
  • поворот после АЗС в сторону Ульба;
  • автодорога между с. Тарханкой и ул. Егорова;
  • СЗЗ по ул. Охотская, 126;
  • СЗЗ по ул. Озотская, 94а;
  • станция Коршунова;
  • золоотвал Согринской ТЭЦ.

Проведен анализ на содержание 18 загрязняющих веществ, включая хлор, хлористый водород, диоксид серы, формальдегид, сероводород, углеводороды, аммиак, свинец и другие. По состоянию на 21:44 превышений ПДК зафиксировано не было. Все результаты переданы в Департамент экологии.

Фото: пресс-центр ВКО

Со стороны предприятия официальных сообщений о техногенном инциденте не поступало. Обращений граждан за медицинской помощью не зарегистрировано. Случаев острого отравления не зафиксировано.

Управление промышленной безопасности проводит плановую проверку предприятия, начатую 19 мая. На момент нахождения инспекторов на комбинате (с 10:00 до 16:00) признаков загазованности выявлено не было. Инцидент будет рассмотрен в рамках этой проверки.

20 мая филиалом НЦЭ запланированы дополнительные исследования атмосферного воздуха в населенных пунктах, расположенных вблизи предприятия. О результатах будет сообщено дополнительно.

Для координации действий состоялось заседание областного штаба с участием руководства региона, правоохранительных, надзорных и специализированных служб. Были заслушаны доклады ответственных ведомств, выработаны предложения по усилению мониторинга, даны соответствующие поручения.

Во избежание распространения недостоверной информации просим руководствоваться только официальными источниками.

Фото: пресс-центр ВКО

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Айсулу Омарова
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