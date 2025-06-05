В каких регионах Казахстана в пятницу ожидается изнурительная жара до +42

В 16 областях Казахстана на 6 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35, на севере области 38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юго-востоке Актюбинской области ожидается гроза. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке, днем на западе, севере ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидается град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на западе, севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге, в предгорных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный с переходом на юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде утром ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 42 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 39 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

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