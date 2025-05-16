Жара до +42, ливень и шквал: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 17 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северный, порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 42 градуса. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный, северный, на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем по области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с, днем на юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.

Утром и днем на западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ветер северный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.

В Кызылординской области ожидаются ночью на севере области гроза, шквал, пыльная буря, днем гроза, шквал, пыльная буря. Днем в центре области град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере области 15-20, днем 15-20, в центре области 23-28 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20, порывы 23 м/с.. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный, ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер северный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге, востоке, в центре Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается днем временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается юго-западный ветер, порывы 18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 34-39 градусов. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.

Ранее синоптики порадовали казахстанцев прогнозом на 17 мая.