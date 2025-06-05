Какой будет погода в Казахстане в первый день Курбан айта

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 6 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в первый день праздника Курбан айт лишь в центре и на востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере – с выпадением града, на западе – сильные дожди. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей... В ночные и утренние часы на севере, северо-западе Казахстана – туманы". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области;

– в Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, юге, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу.

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