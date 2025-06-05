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События

В МЦРИАП озвучили предварительные данные о неопознанных объектах над Казахстаном

огни в небе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 23:50 Фото: Zakon.kz
В ночь на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявили, что, согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:

1. Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E

• Время входа: 5 июня около 22:40 по времени Астаны

• Объект: Ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace

• Особенности: Используется экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагается масштабное свечение при сгорании

Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы

2. Спутник STARLINK-1631 (SpaceX)

• Время входа: 6 июня в 03:41 по времени Алматы

• Плановый сход с орбиты одного из старых спутников

3. Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B

• Время входа: 6 июня в 00:36 по времени Алматы

• Объект находился в режиме пассивного схода

"На данный момент отсутствуют подтвержденные данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба. Как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники", – заявили в ведомстве.

Ранее в небе над Астаной, Карагандой и Павлодаром горожане заметили пролетающие в огне объекты. Ситуацию объяснила астроном. Затем, чтобы избежать фейков, ответили и в Минобороны РК.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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