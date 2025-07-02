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События

Акмолинская область подключится к "оптике" в рамках нацпроекта между Минцифрой и "Казахтелеком"

Мусин, Ахметжанов , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 20:36 Фото: АО "Казахтелеком"
В рамках соглашения, подписанного между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Казахтелеком", стартовала реализация масштабного проекта по подключению более 3 000 сельских населенных пунктов к оптическому и спутниковому интернету.

Проект будет реализован до конца 2027 года. Первый этап охватывает регионы, в том числе Акмолинскую область, где стороны договорились о строительстве волоконно-оптических линий связи в сотни сел.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Акмолинская область делает ставку на цифровую трансформацию как на основу устойчивого развития. Подключение сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету – это реальный вклад в повышение качества жизни, расширение доступа к образованию, медицине и государственным услугам. Как отметил Глава государства, "государство должно стать цифровым и ориентированным на данные. Без этого невозможно эффективное развитие экономики и системы управления". Мы реализуем стратегически важные проекты, включая создание Центра управления регионом – системного инструмента для принятия решений на основе объективных данных. Власти области готовы оказывать необходимую поддержку в реализации инфраструктурных и технологических инициатив, способствующих развитию цифровой экономики и улучшению жизни наших граждан", – сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Кроме того, акиму области были презентованы цифровые решения в сфере телемедицины. Первое – совместный проект с Med365, включающий переносной диагностический комплекс, который передает данные врачу и позволяет проводить дистанционные консультации через видеосвязь. Это решение ориентировано на отдаленные и труднодоступные населенные пункты и направлено на повышение доступности первичной медицинской помощи.

Фото: АО "Казахтелеком"

Второе решение – стартап Ascle, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Уже более месяца он проходит апробацию в ряде медицинских организаций Кокшетау совместно с Управлением цифровизации Акмолинской области, при партнерстве с АО "Казахтелеком" по инфраструктуре и доступу к суперкомпьютерным ресурсам. Сервис в режиме реального времени анализирует диалог врача и пациента, формирует предварительный диагноз с вероятностью до 80% и автоматически создает первичную медицинскую карту, снижая рутинную нагрузку на врачей до 40%. В перспективе проект планируется интегрировать с национальным Суперкомпьютером, который строится в Алматы при участии NVIDIA.

Еще один проект, который заинтересовал акимат – система AI Mektep, который на сегодня уже работает в школах Атырауской и Туркестанской области и обеспечивает безопасность школьников за счет камер с ИИ.

АО "Казахтелеком" также планирует до конца года активное развитие проекта Smart Aqkol, включая запуск системы видеонаблюдения с аналитикой, охватывающей перекрестки, общественные пространства, объекты массового посещения и питания. Предусмотрено внедрение фото и видеофиксации с использованием видеоаналитики, включая распознавание лиц в реальном времени и поиск по атрибутам. Также планируется модернизация IoT-инфраструктуры в жилом фонде и установка новых датчиков на объектах коммунальной инфраструктуры.

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Айсулу Омарова
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