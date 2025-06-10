На границе Казахстана и России нашли "траву бессмертия"

В ходе международной экспедиции "Индер-2025" казахстанские и российские ученые открыли новый для науки вид растения из рода астрагалов, обладающего целебными свойствами, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева (АГУ) 10 июня 2025 года уточнили, что растение получило название "астрагал Иванова" (Astragalus ivanovii Knjaz., Laktionov, Akhmedenova).

Астрагал Иванова – это полукустарничек с многолетними, ветвящимися побегами 5-10 см длиной. Цветоносы 5-8 см длиной. Цветки обычно в 4-6-цветковых кистях. Плоды – бобы, от яйцевидных до почти шаровидных 12-20 мм длиной. Бобы полые внутри, содержат около 25 семян. Венчик цветков кремового или светло-розового цвета.

В настоящий момент на земле известно около 5000 видов растений из рода астрагал. У древних скифов астрагал называли травой бессмертия.

В публикации университета сказано, что по своим свойствам астрагал близок к женьшеню.

К примеру, он укрепляет иммунную систему в борьбе с разнообразными заболеваниями, такими как рак и болезни сердца. Также астрагал обладает противовирусными свойствами, стимулируя выработку интерферона.

"Астрагалы способствуют запуску внутренних механизмов борьбы организма с такими заболеваниями, как простуда, грипп, бронхит. Препараты из астрагалов улучшают работу печени, снижают уровень сахара в крови, способствуют расширению кровеносных сосудов, что в свою очередь, приводит к снижению артериального давления". Пресс-служба АГУ

Фото: asu-edu.ru

В заключительной части отмечено, что экспедиция привела к открытию еще трех новых видов растений для Казахстана.

"Ученые продолжили исследования местной флоры и растительного покрова с целью организации на его территории особо охраняемой природной зоны", – уточнили специалисты.

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