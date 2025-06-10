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Общество

61-летнее дерево-парик растет в ботсаду Алматы

Скумпия кожевенная, ботсад Алматы, видео, интересное, дерево, парик, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:59 Фото: pixabay
Администрация Главного ботанического сада Алматы продолжает делиться интересными данными и историей. На этот раз специалисты рассказали об эффектном растении с розовым облаком кроны, его еще называют париковым деревом или желтинником. Речь идет о Скумпии кожевенной, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в дикой природе дерево встречается в Западной Европе, Китае, Турции, Балканах, Индии и на Кавказе.

К примеру, в ботсаду Алматы оно растет с 1938-1939 годов.

В настоящее время на партере и на экспозиции Европа, Крым, Кавказ произрастают экземпляры посева 1964 года.

Скумпия кожевенная (лат. Cotinus coggygria Scop.) – листопадное сильноветвистое дерево или кустарник, вид рода Скумпия (Cotinus) семейства Анакардиевые (Anacardiaceae). Род включает в себя два вида этого растения, и оба растут в ботсаду.

Второй вид – Скумпия американская (Cotinus obovatus) произрастает в коллекции экспозиции Северная Америка. Метельчатые соцветия кремового оттенка покрывают крону скумпии своеобразным париком.

Если смотреть на дерево издалека, то кажется, будто его окутывают пышные воздушные облачка. Осенью скумпия кожевенная не теряет привлекательности, ее окраска становится красноватой или светло-желтой.

В естественной среде обитания дерево живет около 100 лет.

Кроме того, помимо красоты, скумпия кожевенная может похвастаться целым рядом полезных свойств.

Так, в листьях и побегах растения содержится желтый краситель физетин, окрашивающий шерсть, шелк, кожу в желтый и оранжевый цвета, а в корнях содержится красный краситель.

Также древесина скумпии очень прочная, легкая, не поддается гниению и горит практически без дыма, высоко ценится у краснодеревщиков. Благодаря большому содержанию дубильных веществ листья используются для выделки кож.

"Все части растения применяют в медицине", – говорится в заключительной части.

Ранее дирекция государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с полезным напоминанием. Специалисты рассказали посетителям о возможности экономить свое время и оплачивать за посещение до выезда с территории парка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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