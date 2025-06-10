Казахстанцам подсказали, как избежать очередей при выезде с территории "Бурабая"
Так, чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, стоит оплачивать посещение парка заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак автомобиля.
Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты.
К примеру, плакаты с QR-кодами установлены на всех 5 контрольно-пропускных пунктах парка, на поляне Абылай хана, стоянках Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка. Также можно выбрать оплату через мобильные приложения двух банков.
Стоит отметить, что оплата действительна до 00:00 текущего дня.
Посетителей настоятельно просят пользоваться удобными способами оплаты, чтобы не тратить время при выезде из курортной зоны.
30 мая 2025 года сотрудники парка вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Их акция называлась "Дыши, веточка!".