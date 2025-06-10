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Казахстанцам подсказали, как избежать очередей при выезде с территории "Бурабая"

Скала Окжетпес, скала Жумбактас, Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:41 Фото: pexels
Дирекция государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с полезным напоминанием. Специалисты рассказали посетителям о возможности экономить свое время и оплачивать за посещение до выезда с территории парка, сообщает Zakon.kz.

Так, чтобы избежать долгого ожидания при выезде из национального парка, стоит оплачивать посещение парка заранее после того, как камеры КПП зафиксировали номерной знак автомобиля.

Для удобства отдыхающих в наиболее посещаемых местах нацпарка размещены QR-коды, которыми можно воспользоваться для проведения онлайн-оплаты.

К примеру, плакаты с QR-кодами установлены на всех 5 контрольно-пропускных пунктах парка, на поляне Абылай хана, стоянках Болектау, Голубой залив, Окжетпес и Ракушка. Также можно выбрать оплату через мобильные приложения двух банков.

Стоит отметить, что оплата действительна до 00:00 текущего дня.

Посетителей настоятельно просят пользоваться удобными способами оплаты, чтобы не тратить время при выезде из курортной зоны.

30 мая 2025 года сотрудники парка вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Их акция называлась "Дыши, веточка!".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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