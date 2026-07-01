"Клубничную луну" поймал в объектив алматинский фотограф

Своим "аппетитным" названием Луна обязана коренным народам Северной Америки, которые ассоциировали июньское полнолуние с сезоном сбора дикой клубники.

Да, к цвету спутника Земли это романтичное наименование, увы, не имеет никакого отношения, хотя, в силу особенностей атмосферы, наблюдателям он порой действительно кажется розоватым, красноватым или золотистым из-за того же физического эффекта, что "окрашивает" закат в алый.

Впрочем, крупное, висящее низко над горизонтом, подчас еще и странного оттенка небесное тело не могло не "обрасти" приметами и предрассудками .

К примеру:

○ Если в ночь клубничного полнолуния загадать желание на ягоду – оно сбудется до конца лета. Считалось, что клубника усиливает чувственность и привлекает то, к чему лежит сердце.

○ Дождь на клубничное полнолуние – к щедрому урожаю зерна. Такой знак в народе воспринимался как благословение на будущий хлеб.

○ Увидеть розовый оттенок Луны – к большой любви или внезапному известию от того, кого давно не слышали. В то же время это могло означать пробуждение древних чувств или потребность отпустить.

○ Нельзя срывать ягоды в ночь полнолуния, иначе счастье "сорвешь" преждевременно. Это табу было среди сельских семей, которые считали, что первая ягода должна сама "упасть" в руки.

○ Если в ночь полнолуния приснится кто-то из прошлого – это знак, что нужно закрыть нерешенную эмоциональную историю. Сны на клубничное полнолуние считали особенно вещими.

○ Клубнику нельзя есть с гневом или в ссоре – она впитывает в себя эмоции. Народная магия предостерегает: ягода, съеденная в негативе, помнит и может передать это настроение дальше.