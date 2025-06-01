В каких регионах Казахстана на понедельник объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 2 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный днем на севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на востоке, днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в центре Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в горных районах области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на западе, юге области туман. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на юге области Абай ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15 м/с.

Утром и днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, восток, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В Акмолинской области ночью на юге, востоке ожидается гроза, днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе области 15 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, юге ожидается гроза, град. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в центре, в горных районах области Жетысу временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный на востоке, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На севере-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза.

Ранее сообщалось, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента со 2 по 4 июня.