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Общество

Резкое ухудшение погоды и сильная жара обрушатся на Казахстан 12 июня

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 18:09 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий четверг, 12 июня 2025 года, ожидается резкое ухудшение погодных условий – дожди, грозы, местами ливни и град. А в некоторых регионах прогнозируется сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ясная погода без осадков сохраняется лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона.

"На большую часть республики оказывает влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, в центре – град. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей и шквалом. На юго-западе ночью и утром – туман. Днем в областях Жетысу, Абай, в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара +35+38°С", – следует из прогноза.

Также сообщается, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, области Абай, на севере Западно-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере, юго-востоке, в центре Костанайской, в южной половине Восточно-Казахстанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 18:09
Жара до 38°С против дождей: о погоде по Казахстану с 12 по 14 июня

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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