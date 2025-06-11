Туризм как драйвер роста: Акмолинская область укрепляет позиции ключевого туристического региона РК

Акмолинская область уверенно выходит на первые роли в туристической карте Казахстана. Это регион с четкой стратегией, амбициозными проектами и конкретными результатами, сообщает Zakon.kz.

Щучинско-Боровская курортная зона уже сегодня привлекает более миллиона туристов в год, а впереди ее ждет вторая трансформация: масштабная, инвестиционно насыщенная и всесезонная.

Один из главных двигателей этих перемен – комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025-2029 годы. В нем 118 конкретных мероприятий с общим бюджетом 137,2 млрд тенге. Причем почти половина этой суммы – 64 млрд – это не бюджет, а частные инвестиции. Бизнес верит в регион. И это, пожалуй, главный индикатор.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Наша цель – не просто улучшить инфраструктуру или расширить пляжи. Мы создаем туристическую экосистему, которая будет работать 12 месяцев в году. Событийный туризм, санаторно-оздоровительное направление, семейный отдых, экоглэмпинг, малая авиация – каждый найдет здесь что-то свое", – отметил руководитель Управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский.

Один из ярких примеров – курортная зона "Акбура". То, что еще недавно было малоосвоенной частью берега, сегодня превращается в центр притяжения. Смотровая башня, шале, пляжный парк, центр "Ак-Бура Плаза" – все это уже построено. В планах – санаторий для восстановления спортсменов, корпуса на 120 номеров и казино. Зона "Акбура" теперь официально включена в игорную зону. По предварительным расчетам, это принесет свыше 10 млрд тенге частных вложений и более 500 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Международные бренды Hilton, Mövenpick, Dolce by Wyndham заходят в регион с проектами отелей, вилл и развлекательных комплексов. Здесь же появится многофункциональный конгресс-центр – это сигнал, что регион выходит на рынок делового туризма.

Не забыли и про самых юных туристов. Район озера Катарколь станет зоной детского санаторного отдыха. Дорога уже отремонтирована, началась модернизация систем водоснабжения. Центр семейного отдыха "Дискавери Боровое" за два года вложил 1,5 млрд тенге, а в ближайшее время планируется строительство круглогодичного аквапарка. Проблема только одна – "висящие" земельные участки, где стоят полуразрушенные бывшие лагеря. Но и здесь у акимата жесткая позиция: если земля не используется, она будет изъята по закону.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отдельная история – озеро Жукей. Пока малоизвестное, но с колоссальным потенциалом.

"Именно здесь планируется развивать экоглэмпинг. Уже в этом году стартует проект зоны отдыха "Nurey" с вложениями 1,3 млрд тенге", – анонсировал глава Управления туризма.

Но, пожалуй, самый неожиданный и эффектный поворот – это вертолетные экскурсии.

"Уже летом в небо над Бурабаем поднимутся частные борта: маршрут пройдет от поселка Бурабай до города Щучинска и Катарколя. Стоимость – от 90 до 120 тысяч тенге за 15 минут", – добавил спикер.

А чтобы про регион узнавали не только те, кто уже здесь, работает мощная коммуникационная машина. Концепция Four Season охватывает десятки мероприятий – от фестиваля BuraVibe и марафона Zerenda Half до водных стартов X-WATERS Kazakhstan и блогерских инфо-туров.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Как подчеркивает Андрей Подгурский, вся стратегия сводится к одному: "Мы хотим, чтобы Акмолинская область была на слуху. Чтобы турист приезжал не один раз, а возвращался – и знал, что каждый сезон здесь найдет что-то новое".

И похоже, что эта цель вполне достижима. Потому что Бурабай – это уже не только "казахстанская Швейцария". Это казахстанский туристический будущий центр.