#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Туризм

Российские туроператоры оценили туристический потенциал Акмолинской области

Туристический потенциал Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:16 Фото: Visit Aqmola
Акмолинская область делает новую заявку на усиление своих позиций на международной туристической карте. Регион принял первую группу российских туроператоров в рамках партнерской программы с Pegas Touristik – одним из крупнейших игроков на рынке выездного туризма.

Для Visit Aqmola это шаг, который может значительно увеличить поток иностранных гостей уже в ближайшие сезоны, а для самих туроператоров – возможность увидеть инфраструктуру области не по буклетам, а собственными глазами.

Двухдневный инфотур начался с главной жемчужины региона – курорта Бурабай. Поляна Абылай хана, гора Болектау, Ханский перевал, мультимедийный интерактивный комплекс – каждый из этих объектов стал не просто точкой в маршруте, а подтверждением того, что Акмолинская область способна предложить туристу много больше, чем короткую остановку по пути к другим направлениям.

Российские гости отмечают хорошую узнаваемость бренда Burabay и высокий потенциал для продвижения региона как круглогодичного направления. Особенно для семейного отдыха и оздоровительного туризма.

Интерес участников инфотура вызвало мараловодческое хозяйство Aqmaral, где гости смогли ознакомиться с локальными природными продуктами и практиками оздоровления. Это направление, по словам туроператоров, может стать перспективным для российского рынка, особенно в условиях растущего спроса на лечебно-оздоровительные программы.

Отдельный блок программы был посвящен гостиничной инфраструктуре. Туроператоры осмотрели Rixos Borovoe, Wyndham Garden Burabay и отель Burabay – объекты, которые уже сейчас играют ключевую роль в приеме иностранных гостей. Wyndham Garden Burabay стал первой площадкой для налаживания деловых контактов: российской стороне представили возможности проведения корпоративных мероприятий, турпакетов и программ "all inclusive".

По словам специалистов Visit Aqmola, сотрудничество с Pegas Touristik открывает сразу несколько направлений роста. Во-первых, это системная работа с организованными группами туристов, что повышает загрузку отелей и дает возможность создавать сложные турпродукты. Во-вторых, продвижение Акмолинской области на российском рынке, который традиционно демонстрирует высокий интерес к Казахстану как к безопасному и близкому направлению. И наконец, это укрепление межрегиональных связей – фактор, который становится особенно важным в условиях изменения туристических потоков по всему миру.

Российская сторона также подчеркнула важность прямого знакомства с регионом.

"Даже самые качественные презентации не дают того понимания, которое появляется при личном визите. Важно оценить дороги, маршруты, сервис, логистику – то, что затем становится основой турпродукта", – отметили представители туроператоров.

Visit Aqmola, создающий имидж региона за пределами страны, планирует расширять географию инфотуров. На 2026 год запланированы аналогичные программы для Узбекистана, Китая, Турции и стран Ближнего Востока. Сотрудники центра считают, что именно такие поездки дают наилучший эффект: партнеры видят реальное качество услуг, знакомятся с объектами, общаются с бизнесом, а затем формируют полноценные туристические программы.

Инфотур продолжится 19 ноября, но уже сейчас специалисты говорят, что первые отзывы российских туроператоров позитивные. Это означает, что у региона есть шанс не только увеличить поток туристов, но и закрепиться как одно из ключевых направлений внутреннего и въездного отдыха в Казахстане.

Акмолинская область делает ставку на тот туризм, который сочетает природу, сервис и национальную идентичность. И, судя по реакции гостей, именно этот подход становится ее конкурентным преимуществом на международной арене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Более 200 объектов придорожного сервиса работают на республиканских трассах Акмолинской области
15:59, 15 ноября 2023
Более 200 объектов придорожного сервиса работают на республиканских трассах Акмолинской области
Туризм как драйвер роста: Акмолинская область укрепляет позиции ключевого туристического региона РК
21:49, 11 июня 2025
Туризм как драйвер роста: Акмолинская область укрепляет позиции ключевого туристического региона РК
В Акмолинской области реализуют 12 крупных проектов по строительству и ремонту курортной инфраструктуры
16:40, 21 мая 2024
В Акмолинской области реализуют 12 крупных проектов по строительству и ремонту курортной инфраструктуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: