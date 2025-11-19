Российские туроператоры оценили туристический потенциал Акмолинской области

Акмолинская область делает новую заявку на усиление своих позиций на международной туристической карте. Регион принял первую группу российских туроператоров в рамках партнерской программы с Pegas Touristik – одним из крупнейших игроков на рынке выездного туризма.

Для Visit Aqmola это шаг, который может значительно увеличить поток иностранных гостей уже в ближайшие сезоны, а для самих туроператоров – возможность увидеть инфраструктуру области не по буклетам, а собственными глазами.

Двухдневный инфотур начался с главной жемчужины региона – курорта Бурабай. Поляна Абылай хана, гора Болектау, Ханский перевал, мультимедийный интерактивный комплекс – каждый из этих объектов стал не просто точкой в маршруте, а подтверждением того, что Акмолинская область способна предложить туристу много больше, чем короткую остановку по пути к другим направлениям.

Российские гости отмечают хорошую узнаваемость бренда Burabay и высокий потенциал для продвижения региона как круглогодичного направления. Особенно для семейного отдыха и оздоровительного туризма.

Интерес участников инфотура вызвало мараловодческое хозяйство Aqmaral, где гости смогли ознакомиться с локальными природными продуктами и практиками оздоровления. Это направление, по словам туроператоров, может стать перспективным для российского рынка, особенно в условиях растущего спроса на лечебно-оздоровительные программы.

Отдельный блок программы был посвящен гостиничной инфраструктуре. Туроператоры осмотрели Rixos Borovoe, Wyndham Garden Burabay и отель Burabay – объекты, которые уже сейчас играют ключевую роль в приеме иностранных гостей. Wyndham Garden Burabay стал первой площадкой для налаживания деловых контактов: российской стороне представили возможности проведения корпоративных мероприятий, турпакетов и программ "all inclusive".

По словам специалистов Visit Aqmola, сотрудничество с Pegas Touristik открывает сразу несколько направлений роста. Во-первых, это системная работа с организованными группами туристов, что повышает загрузку отелей и дает возможность создавать сложные турпродукты. Во-вторых, продвижение Акмолинской области на российском рынке, который традиционно демонстрирует высокий интерес к Казахстану как к безопасному и близкому направлению. И наконец, это укрепление межрегиональных связей – фактор, который становится особенно важным в условиях изменения туристических потоков по всему миру.

Российская сторона также подчеркнула важность прямого знакомства с регионом.

"Даже самые качественные презентации не дают того понимания, которое появляется при личном визите. Важно оценить дороги, маршруты, сервис, логистику – то, что затем становится основой турпродукта", – отметили представители туроператоров.

Visit Aqmola, создающий имидж региона за пределами страны, планирует расширять географию инфотуров. На 2026 год запланированы аналогичные программы для Узбекистана, Китая, Турции и стран Ближнего Востока. Сотрудники центра считают, что именно такие поездки дают наилучший эффект: партнеры видят реальное качество услуг, знакомятся с объектами, общаются с бизнесом, а затем формируют полноценные туристические программы.

Инфотур продолжится 19 ноября, но уже сейчас специалисты говорят, что первые отзывы российских туроператоров позитивные. Это означает, что у региона есть шанс не только увеличить поток туристов, но и закрепиться как одно из ключевых направлений внутреннего и въездного отдыха в Казахстане.

Акмолинская область делает ставку на тот туризм, который сочетает природу, сервис и национальную идентичность. И, судя по реакции гостей, именно этот подход становится ее конкурентным преимуществом на международной арене.