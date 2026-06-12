Токаев направил поздравительную телеграмму Путину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации. Об этом 12 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Как стало известно, Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.

"В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Особое значение имел Ваш недавний государственный визит в Казахстан, итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив. Уверен, благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Российской Федерации.

Ранее Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву. Она сообщила, что в текущем году была принята концепция "Дети Казахстана".