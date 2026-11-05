Незаконная пристройка к жилому дому в Алматы пошла под снос

В Алматы к дому сделали пристройку и организовали в ней груминг-салон. Но это оказалось незаконным, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 ноября 2026 года в Управлении градостроительного контроля, пристройка к жилому помещению по проспекту Сейфуллина, 53 была возведена при отсутствии разрешительных документов.

Фото: акимат Алматы

"Ранее инспекторы управления выявили, что собственником самовольно возведена пристройка Г-образной формы размерами 11,3 м × 3,52 м и 9 м х 2,5 м на земельном участке общего пользования. По результатам разъяснительных работ пристройка была демонтирована собственником самостоятельно в добровольном порядке", – сообщили в управлении.

Фото: акимат Алматы

27 октября сообщалось о сносе незаконного строения в алматинском микрорайоне 3, 16А. 21 октября стало известно о начале сноса торговых площадей рынка "Жетысу-Семиречье" в мкр. Кайрат Турксибского района Алматы.