Казахстан получит полную собственность над первой АЭС после ее запуска – Саткалиев
Он подчеркнул, что одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов. Для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства.
"Мы понимаем, что речь идет о масштабных инвестициях в экономику Казахстана. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны – практически отсутствуют. Все это закреплено в контракте", – отметил он.
Формула взаимодействия проста: "Пришли, построили, обучили – и ушли". При этом в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок. Страна располагает собственными запасами урана и уже производит топливные таблетки. Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнерами.
Реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям – от добычи сырья до производства топлива. Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности.
14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".