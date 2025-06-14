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События

Казахстан получит полную собственность над первой АЭС после ее запуска – Саткалиев

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 18:51 Фото: pixabay
Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Казахстан. Об этом сообщил председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев, передает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов. Для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства.

"Мы понимаем, что речь идет о масштабных инвестициях в экономику Казахстана. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны – практически отсутствуют. Все это закреплено в контракте", – отметил он.

Формула взаимодействия проста: "Пришли, построили, обучили – и ушли". При этом в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок. Страна располагает собственными запасами урана и уже производит топливные таблетки. Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнерами.

Реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям – от добычи сырья до производства топлива. Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности.

14 июня 2025 года стало известно, что консорциум для строительства первой АЭС в Казахстане возглавит российская компания "Росатом".

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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