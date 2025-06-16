Путешествие в Туркменистан стоило казахстанцу штрафа в десятки зарплат
Известно, что дело было рассмотрено в Каракиянском районном суде.
По данным пресс-службы регионального суда за 14 июня 2025 года, вина подсудимого была подтверждена его признательными показаниями, данными в ходе досудебного расследования, протоколами следственных действий и другими материалами дела.
Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.
Подсудимый полностью признал вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он также пояснил, что незаконно пересек границу с целью путешествия по городам Туркменистана.
В итоге суд признал признание вины и искреннее раскаяние подсудимого обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.
"Приговором суда казахстанец признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 392 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей, что составляет 738 400 тенге".Пресс-служба Каракиянского районного суда
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы окончил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали азартные онлайн-игры через социальную сеть TikTok.