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Путешествие в Туркменистан стоило казахстанцу штрафа в десятки зарплат

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:24 Фото: pexels
Еще в октябре 2024 года казахстанец преодолел двойное заграждение из колючей проволоки и умышленно незаконно пересек границу Казахстана вне установленного пункта пропуска. Это произошло в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Известно, что дело было рассмотрено в Каракиянском районном суде.

По данным пресс-службы регионального суда за 14 июня 2025 года, вина подсудимого была подтверждена его признательными показаниями, данными в ходе досудебного расследования, протоколами следственных действий и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Подсудимый полностью признал вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он также пояснил, что незаконно пересек границу с целью путешествия по городам Туркменистана.

В итоге суд признал признание вины и искреннее раскаяние подсудимого обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание.

"Приговором суда казахстанец признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 392 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей, что составляет 738 400 тенге".Пресс-служба Каракиянского районного суда

Приговор вступил в законную силу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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