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Общество

Иностранец решил сбежать в Казахстан в обход пограничников, но что-то пошло не так

Фото: пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 18:59 Фото: пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК
Пограничники Актюбинской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы: гражданин Узбекистана пытался тайно проникнуть на территорию страны в обход установленных пунктов пропуска, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Диапазон", инцидент произошел 12 сентября 2026 года в зоне ответственности пограничного отделения "Жамбыл".

"Благодаря бдительности военнослужащих наряда "Контрольный пункт" был задержан гражданин Узбекистана Т. У. У., который намеревался умышленно и в обход установленных правил пересечь границу, двигаясь из Российской Федерации в Республику Казахстан". Пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по Актюбинской области

По данному факту началось досудебное расследование.

Пограничники напоминают: за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена суровая уголовная ответственность.

Ранее Zakon.kz писал, что некоторые казахстанцы, приобретя гражданство другой страны, оставляют себе отечественные синие паспорта и пользуются ими. Это незаконно и влечет наказание.

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Канат Болысбек
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