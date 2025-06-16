В Алматы снесли пристройку к многоэтажке

Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы. На этот раз под снос по решению суда попала самовольная пристройка по ул. Карасай батыра/ул. Жумалиева, 126/135. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля города.

Известно, что неравнодушный житель обратился с просьбой провести внеплановую проверку.

Тогда и было установлено, что собственник (физлицо) возвел пристройку и входную группу за отсутствием разрешительных документов.

"В отношении собственника приняты административные меры, и постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы он признан виновным с наложением административного штрафа и предписанием принудительного сноса незаконно возведенного строения". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Постановлением Алматинского городского суда 13 января 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос объекта произведен собственником накануне, 15 июня.

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