#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.92
588.91
6.44
События

В Алматы снесли пристройку к многоэтажке

пристройка, снос, Алматы, суд, акимат, штраф, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы. На этот раз под снос по решению суда попала самовольная пристройка по ул. Карасай батыра/ул. Жумалиева, 126/135. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля города.

Известно, что неравнодушный житель обратился с просьбой провести внеплановую проверку.

Тогда и было установлено, что собственник (физлицо) возвел пристройку и входную группу за отсутствием разрешительных документов.

"В отношении собственника приняты административные меры, и постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы он признан виновным с наложением административного штрафа и предписанием принудительного сноса незаконно возведенного строения".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Постановлением Алматинского городского суда 13 января 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос объекта произведен собственником накануне, 15 июня.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:51
В Алматы сносят незаконные пристройки к жилому дому

10 июня 2025 года сообщалось, что в городе сносят целый жилой комплекс Orda City.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Еще одну общественницу заподозрили в присвоении народных денег, собранных на благие цели
События
10:53, Сегодня
Еще одну общественницу заподозрили в присвоении народных денег, собранных на благие цели
Рекордный объем воды получил один из районов Туркестанской области
События
10:10, Сегодня
Рекордный объем воды получил один из районов Туркестанской области
Более 45 млн тенге снял иностранец в банкоматах Алматы: почему это незаконно
События
09:44, Сегодня
Более 45 млн тенге снял иностранец в банкоматах Алматы: почему это незаконно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: