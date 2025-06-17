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События

Казахстанка добилась смены национальности через суд

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 10:19 Фото: pexels
Жительница столицы Казахстана обратилась в миграционную службу с интересным заявлением. Она просила изменить графу национальности с "белоруски" на "немку". В пресс-службе Астанинского городского суда рассказали Zakon.kz детали процесса.

Свою просьбу женщина обосновала тем, что в актовой записи о рождении ее дедушки в графе "национальность" у прадеда и прабабушки значится "немцы".

Это же, по ее мнению, подтверждает немецкое происхождение по линии ближайших родственников.

Однако миграционная служба предоставила письменный отказ со ссылкой на статью 65 кодекса "О браке (супружестве) и семье" (КоБС), согласно которой национальность по рождению определяется национальностью родителей и может быть изменена лишь на национальность другого родителя.

Но суд признал отказ незаконным, указав, что действующая норма ограничивает право граждан на самоопределение.

"Определение национальной принадлежности связано с самоидентификацией личности и основывается не только на происхождении, но и на иных обстоятельствах. Национальность может отражать внутреннюю свободу человека и иметь правовое значение".Пресс-служба Астанинского городского суда

Далее отмечено, что действующая редакция статьи 65 КоБС не учитывает подобные жизненные ситуации, что противоречит пункту 1 статьи 19 Конституции, предоставляющему каждому право на самостоятельное определение своей национальности.

"С учетом правовой позиции Конституционного Суда допустимо учитывать не только национальность родителей, но и других близких родственников, лиц, воспитывавших ребенка, а также иные объективные и достоверные доказательства", – говорится в публикации суда за 17 июня 2025 года.

В итоге суд обязал Комитет миграционной службы завершить административную процедуру по оказанию государственной услуги по изменению национальной принадлежности истца с "белоруски" на "немку", учитывая ее связь с немецким сообществом и вклад в сохранение этнической культуры.

Ранее мы рассказывали, что еще в октябре 2024 года казахстанец преодолел двойное заграждение из колючей проволоки и умышленно незаконно пересек границу Казахстана вне установленного пункта пропуска. Это произошло в Мангистауской области. На суде он пояснил, что незаконно пересек границу с целью путешествия по городам Туркменистана. В июне 2025 года за любовь к туризму мужчине выписали штраф почти в 800 тысяч тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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