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Общество

Казахстанка добилась права на льготы за жизнь в зоне радиации

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 14:42 Фото: Zakon.kz
Жительница села Глубокое, что находится в Восточно-Казахстанской области, оспорила в суде отказ уполномоченного органа в выдаче удостоверения о проживании в зоне повышенного радиационного риска. Детали судебного процесса озвучили в пресс-службе Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Известно, что отказ был мотивирован отсутствием подтверждающих документов.

Согласно закону "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне", граждане, проживавшие, работавшие или проходившие службу (в том числе срочную) на этих территориях в период проведения подземных ядерных взрывов с 1966 по 1990 год, признаются пострадавшими от ядерных испытаний. Им выдаются соответствующие удостоверения, подтверждающие право на льготы и компенсации.

В итоге Глубоковский районный суд, рассмотрев дело, пришел к выводу о наличии достаточных доказательств проживания истца в поселке Белоусовка в течение восьми месяцев 1990 года.

Этот регион отнесен к зоне повышенного радиационного риска.

Среди предоставленных доказательств были:

  • свидетельство о рождении;
  • записи актов гражданского состояния, подтверждающие проживание матери истца в Белоусовке;
  • справка из детского дома;
  • показания сестры и брата истца о том, что она с рождения и до поступления в детский дом проживала вместе с ними и родителями в указанном поселке.

"Суд удовлетворил иск и установил факт проживания истца на территории, подвергшейся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в течение восьми месяцев 1990 года", – отмечено в публикации суда.

Решение не вступило в законную силу.

В марте 2025 года стало известно, что часть земли Семипалатинского ядерного полигона отдадут под золотодобычу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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