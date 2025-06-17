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События

В Республиканском протезно-ортопедическом центре в Алматы начали применять метод экспресс-протезирования

Медицина, протезирование, конечности, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 13:28 Фото: Zakon.kz
Центр стал первым в стране, где внедрили инновационную технологию, позволяющую изготавливать индивидуальные протезы на месте всего за пару часов. Для сравнения, ранее пациентам приходилось ждать от двух до четырех недель, сообщает Zakon.kz.

Услуга стала доступна благодаря технологии американской компании Amparo, которая заключается в придании нужной формы термопластику путем нагревания. Такой подход особенно эффективен в работе с протезами нижних конечностей на уровне голени.

По словам клинического эксперта компании Майка Тейлора, комплект для изготовления протеза можно взять с собой даже в отдаленное село и сделать его уже там. Единственное условие – доступ к электричеству.

"Мы обучаем наших казахстанских коллег, чтобы они могли использовать данный продукт, одно из ключевых преимуществ которого – абсолютная мобильность", – рассказал Тейлор в беседе с журналистами.

Главный технолог Республиканского протезно-ортопедического центра в Алматы Андрей Коржиков сам является пользователем протезов с богатым опытом. Многие модели он испытывал на себе: от этапа изготовления и вплоть до повседневной носки. Говорит, за годы работы повидал немало разных вариантов. Но новая конструкция делается максимально быстро, что специалист называет ее большим плюсом.

В ближайших планах центра – обеспечить доступ к экспресс-протезированию в филиалах и региональных отделениях.

Услуга доступна в рамках ОСМС.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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