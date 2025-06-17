В Республиканском протезно-ортопедическом центре в Алматы начали применять метод экспресс-протезирования
Услуга стала доступна благодаря технологии американской компании Amparo, которая заключается в придании нужной формы термопластику путем нагревания. Такой подход особенно эффективен в работе с протезами нижних конечностей на уровне голени.
По словам клинического эксперта компании Майка Тейлора, комплект для изготовления протеза можно взять с собой даже в отдаленное село и сделать его уже там. Единственное условие – доступ к электричеству.
"Мы обучаем наших казахстанских коллег, чтобы они могли использовать данный продукт, одно из ключевых преимуществ которого – абсолютная мобильность", – рассказал Тейлор в беседе с журналистами.
Главный технолог Республиканского протезно-ортопедического центра в Алматы Андрей Коржиков сам является пользователем протезов с богатым опытом. Многие модели он испытывал на себе: от этапа изготовления и вплоть до повседневной носки. Говорит, за годы работы повидал немало разных вариантов. Но новая конструкция делается максимально быстро, что специалист называет ее большим плюсом.
В ближайших планах центра – обеспечить доступ к экспресс-протезированию в филиалах и региональных отделениях.
Услуга доступна в рамках ОСМС.