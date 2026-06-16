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Общество

Полиция Алматы начала применять метод "бутылочного горлышка" на дорогах: что важно знать водителям

Алматы, дороги, полиция, машины, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 10:43 Фото: polisia.kz
В Департаменте полиции (ДП) Алматы сегодня, 16 июня 2026 года, объяснили принцип "бутылочного горлышка" на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что фильтрационные посты, известные в профессиональной среде как принцип "бутылочного горлышка", – это один из наиболее эффективных и безопасных методов профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД).

"Особенность данного метода заключается в искусственном сужении транспортного потока, что позволяет полицейским контролировать дорожную обстановку без создания аварийных ситуаций, погонь и резких маневров. При этом каждая автомашина не останавливается повсеместно – сотрудники полиции проводят визуальную оценку, а проверка осуществляется выборочно и точечно".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев, данный формат работы в первую очередь направлен на предупреждение правонарушений.

"Фильтрационные посты – это эффективная профилактическая мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. Такой подход позволяет регулировать транспортный поток и дает возможность сотрудникам полиции визуально оценивать состояние водителей и транспортных средств", – подчеркнул он.

Основная задача, как уточнил спикер, – выявление водителей, представляющих потенциальную угрозу: находящихся в состоянии опьянения, управляющих автомобилем без документов или на технически неисправном транспорте.

"Главная цель – не наказание, а предупреждение правонарушений. Мы стараемся не допустить, чтобы опасный водитель продолжил движение и создал угрозу для других участников дорожного движения", – отметил Абдинур Тасыбаев.

В полиции подчеркнули, что фильтрационные посты не являются карательной мерой.

Это прежде всего инструмент профилактики, позволяющий повысить уровень безопасности на дорогах города.

В ДП Алматы заверили, что применение данного метода уже доказало свою эффективность и остается одним из ключевых элементов несения службы в мегаполисе.

Ранее 18-летний казахстанец показал в соцсетях, как пытался скрыться от полиции на эндуро. Чем все закончилось, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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