Еще 144 казахстанца эвакуированы из Израиля и Ирана

Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана. Об этом сегодня, 20 июня 2025 года, заявили в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной в пятницу информации, казахстанский МИД в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывез:

из Израиля – 66 соотечественников (через территорию Египта),

из Ирана – 78 граждан (через Армению – 73, Азербайджан – 2, Туркменистан – 3).

"Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам. МИД РК выражает признательность властям Израиля, Египта и Армении, а также вновь благодарит иранских, азербайджанских и туркменских коллег, оказывающих поддержку в эвакуации казахстанцев. Благодаря совместным усилиям все больше граждан получают возможность благополучно вернуться домой", – заключили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

18 июня 2025 года в МИД заявили, что из Ирана эвакуировали 109 казахстанцев. Эвакуация осуществлялась транзитом через Туркменистан и Азербайджан.

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