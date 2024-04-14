Израиль и Иран сделали официальные заявления в связи с обострением ситуации

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран и правительство Государства Израиль опубликовали заявления после ночной атаки Ирана, сообщает Zakon.kz.

Заявление Ирана

МИД Ирана в своем заявлении называет свои действия ответом на "агрессивные действия Израиля против посольства Ирана в Дамаске".

"14 апреля 2024 года вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли серию военных ударов по военным базам Израиля в ответ и в порядке осуществления своего неотъемлемого права на самооборону, признанного статьей 51 Устава, против действий Израиля: повторяющиеся военные агрессии, приведшие к мученической гибели иранских военных советников, находившихся в Сирии по приглашению сирийского правительства, в частности вооруженное нападение 1 апреля на дипломатические помещения Исламской Республики Иран в Дамаске", – говорится в распространенном заявлении.

Между тем, Иран подтверждает свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и международного права, одновременно подтверждая свою решимость "силой защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы от любого незаконного применения силы и агрессии".

"Принятие Исламской Республикой Иран оборонительных мер в порядке осуществления своего права на самооборону демонстрирует ответственный подход Ирана к региональному и международному миру и безопасности в то время, когда беспощадная кампания геноцида оккупационного режима апартеида против палестинского народа сопровождается неоднократными военными действиями".

Также ведомство сообщило, что Иран без колебаний примет дальнейшие необходимые оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любого акта военной агрессии или незаконного применения силы.

Заявление Израиля

Правительство Израиля в своем заявлении назвало ночную атаку "жестокой и беспрецедентной".

"Прошлой ночью Иран осуществил жестокую и беспрецедентную атаку, выпустив сотни ракет и БПЛА по Израилю. ЦАХАЛ, при поддержке международных сил, успешно перехватил большую часть запусков. Израиль готов к любому сценарию как к обороне, так и к наступлению. Нанесем удар по каждому, кто нападает или планирует напасть на нас".

Также в кабмине ближневосточной страны считают, что Иран дестабилизирует ситуацию и ставит под угрозу мир в регионе, "используя прокси-террористов против Израиля".

"Иран заявляет и действует в целях уничтожения Государства Израиль. Ни одна страна в мире не потерпит повторяющихся угроз самому своему существованию. США и западные державы поддерживают Израиль. Международное сообщество должно сейчас сдержать Иран, не дать ему продолжить террористическую деятельность и угрожать Израилю и региону. Режиму, который ставит под угрозу мир во всем мире, нельзя позволить иметь ядерное оружие".

Также в заявлении говорится, что страна делает все возможное для возвращения домой 133 заложников, которых террористическая организация ХАМАС "жестоко удерживает в плену, продолжая отказываться от сделки и выдвигая абсурдные требования".



"Наряду с военным давлением продолжаются переговоры и постоянные контакты со странами-посредниками для создания основы, которая обеспечит освобождение заложников. Продолжим уничтожать террористическую угрозу израильтянам на всех фронтах, чтобы жители юга и севера могли спокойно вернуться в свои дома".

Министерство иностранных дел Казахстана выпустило заявление по ситуации на Ближнем Востоке, где призвало Иран и Израиль решить конфликт мирным путем. После обострения ситуации на Ближнем Востоке в Комитете гражданской авиации Казахстана рекомендовали облетать воздушное пространство семи ближневосточных стран. В Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай из Алматы и Астаны. В Минобороны сообщили, что казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает.

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология конфликта по ссылке.

Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.