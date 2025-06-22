Силовики покорили гору в Алматинской области

Сотрудники правоохранительных органов в Алматинской области совершили совместное восхождение на горную вершину высотой 4120 м в рамках продвижения идеологемы "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службы.

"На вершине горы водружен флаг "Закон и Порядок" – символ того, что в государстве, где закон занимает высшую позицию, царят стабильность и уверенность в будущем. Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что закон и порядок – это краеугольный камень справедливого государства. Без них невозможны экономическое развитие, инвестиции и доверие граждан. И что справедливость должна стать нормой, а беззаконие – исключением. Только так можно построить современное государство, в котором каждый чувствует себя защищенным". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что маршрут прошел через урочища Туюксу и Мынжылкы, альпинистскую площадку Альпинград и перевал Маншук Маметовой, став символом пути к справедливости и ответственности.

Ранее сообщалось, что турист из Китая пострадал в горах Алматы.