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События

Силовики покорили гору в Алматинской области

акция в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 21:28 Фото: polisia.kz
Сотрудники правоохранительных органов в Алматинской области совершили совместное восхождение на горную вершину высотой 4120 м в рамках продвижения идеологемы "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службы.

"На вершине горы водружен флаг "Закон и Порядок" – символ того, что в государстве, где закон занимает высшую позицию, царят стабильность и уверенность в будущем. Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что закон и порядок – это краеугольный камень справедливого государства. Без них невозможны экономическое развитие, инвестиции и доверие граждан. И что справедливость должна стать нормой, а беззаконие – исключением. Только так можно построить современное государство, в котором каждый чувствует себя защищенным".Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что маршрут прошел через урочища Туюксу и Мынжылкы, альпинистскую площадку Альпинград и перевал Маншук Маметовой, став символом пути к справедливости и ответственности.

Ранее сообщалось, что турист из Китая пострадал в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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