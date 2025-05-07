Через снег и холод: спасатели МЧС покорили гору "Три брата"
Фото: gov.kz
В рамках Дня защитника Отечества спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана совершили восхождение на гору высотой 2630 м. Об этом 7 мая 2025 года рассказали в пресс-службе МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Патриотическое восхождение на вершину горы "Три брата" Ивановского Хребта, составляющей 2630 м над уровнем моря, совершено спасателями МЧС во главе с заместителем начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Исхаром Савазовым вблизи Риддера.
"Восхождение – это испытание и основа альпинистской подготовки, совершенство навыков перемещения в непростых условиях, где молодые спасатели постигают методы и приемы транспортировки пострадавших, находящихся на высоте, используя новейшее снаряжение", – отметил замначальника ДЧС ВКО.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
В МЧС подчеркнули, что перед участниками стояло несколько задач:
- отточить альпинистскую подготовку и научить молодое поколение спасателей выживать в высокогорье,
- укрепить морально-психологическую подготовку и испытать альпинистское снаряжение.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
В ходе мероприятий новобранцев оперативно-спасательного отряда испытали также на выживание в условиях низких температур в полевом лагере.
Фото: gov.kz
Все спасатели справились с поставленной задачей и на вершине свыше 2600 м развернули флаг МЧС РК.
Ранее специалисты рассказали, как получить удовольствие от первого восхождения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript