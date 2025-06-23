На целый день без света и воды остались жители ЖК в Алматы: что произошло

В Алматы жители одного из ЖК в Наурызбайском районе день сидели без благ цивилизации, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о ЖК Alma City. В соцсетях жители комплекса 22 июня 2025 года сообщили о том, что у них с утра нет воды и электричества. К вечеру возмущенные жильцы вышли на улицу, чтобы выразить возмущение ситуацией.

По информации акимата Наурызбайского района, без коммуникаций люди находились с обеда.

"22 июня 2025 года в 13:30 часов по адресу: Алматы, Наурызбайский район, жилой комплекс "Алма-Сити Е5", ул. Алтын Орда, в ходе проведения монтажных работ по прокладке канализационной трубы для картонного завода ТОО "KZ Recycling" подрядной организацией ТОО "Global Структур" был поврежден электрокабель напряжением 10 кВ. Силами РЭС-3 были проведены восстановительные работы по устранению повреждений и восстановлению кабеля", – сообщили в акимате.

К вечеру 22 июня электроснабжение полностью восстановили.

Ранее алматинцев предупреждали об отключении воды 24 июня в одном из районов.