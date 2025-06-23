Завершился двухлетний судебный процесс между АЗРК и АО "СНПС-Актобемунайгаз"
Таким образом, как следует из распространенного 23 июня 2025 года релиза, двухлетний судебный процесс завершился.
"Поводом для начала расследования стало уведомление, направленное антимонопольным органом, по фактам выявленных нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Обществу было предложено добровольно устранить нарушения, внеся изменения в договоры с контрагентами. Однако уведомление исполнено не было, что и послужило основанием для начала расследования".Пресс-служба АЗРК
Антимонопольным органом было выявлено, что общество использовало свое доминирующее положение на рынке для навязывания контрагентам экономически невыгодных условий.
В частности, в договорах на поставку СНГ (сжиженного нефтяного газа. – Прим. ред.) устанавливался срок оплаты, противоречащий действующим нормам – не более трех банковских дней, тогда как законом допускается срок до пяти рабочих дней. Контрагентам, не согласным с этими условиями, отказывалось в поставках.
Кроме того, компания включала в договоры технологически необоснованные условия.
Так, согласно дополнительным соглашениям, автоцистерны при отгрузке должны были заполняться на 85% от геометрического объема, что, по мнению участников рынка, делало невозможной полную вывозку товара и создавало дополнительные сложности в логистике. Отгрузка остатков требовала автоцистерн соответствующих объемов, что фактически ставило контрагентов в заведомо невыгодное положение.
В ходе расследования также было установлено, что компания, обладая технической возможностью, необоснованно ограничивала производство СНГ для поставок автотранспортом, тем самым ущемляя права других участников рынка.
"Выводы, сделанные в ходе расследования антимонопольным органом, были последовательно поддержаны судами первой и апелляционной инстанций, а также Верховным судом. В ближайшее время материалы будут переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе для решения вопроса о применении соответствующих санкций".Пресс-служба АЗРК
19 июня 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказали, что АО "АлЭС" оштрафовано на 4,4 млрд тенге за давление на бизнес.