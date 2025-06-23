Завершился двухлетний судебный процесс между АЗРК и АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Верховный суд Казахстана признал законными и обоснованными итоги антимонопольного расследования, проведенного Департаментом АЗРК по Актюбинской области в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз". Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Таким образом, как следует из распространенного 23 июня 2025 года релиза, двухлетний судебный процесс завершился.

"Поводом для начала расследования стало уведомление, направленное антимонопольным органом, по фактам выявленных нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Обществу было предложено добровольно устранить нарушения, внеся изменения в договоры с контрагентами. Однако уведомление исполнено не было, что и послужило основанием для начала расследования". Пресс-служба АЗРК

Антимонопольным органом было выявлено, что общество использовало свое доминирующее положение на рынке для навязывания контрагентам экономически невыгодных условий.

В частности, в договорах на поставку СНГ (сжиженного нефтяного газа. – Прим. ред.) устанавливался срок оплаты, противоречащий действующим нормам – не более трех банковских дней, тогда как законом допускается срок до пяти рабочих дней. Контрагентам, не согласным с этими условиями, отказывалось в поставках.

Кроме того, компания включала в договоры технологически необоснованные условия.

Так, согласно дополнительным соглашениям, автоцистерны при отгрузке должны были заполняться на 85% от геометрического объема, что, по мнению участников рынка, делало невозможной полную вывозку товара и создавало дополнительные сложности в логистике. Отгрузка остатков требовала автоцистерн соответствующих объемов, что фактически ставило контрагентов в заведомо невыгодное положение.

В ходе расследования также было установлено, что компания, обладая технической возможностью, необоснованно ограничивала производство СНГ для поставок автотранспортом, тем самым ущемляя права других участников рынка.

"Выводы, сделанные в ходе расследования антимонопольным органом, были последовательно поддержаны судами первой и апелляционной инстанций, а также Верховным судом. В ближайшее время материалы будут переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе для решения вопроса о применении соответствующих санкций". Пресс-служба АЗРК

19 июня 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказали, что АО "АлЭС" оштрафовано на 4,4 млрд тенге за давление на бизнес.