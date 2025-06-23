Чиновники отмывали сотни миллионов через родственников – Антикор
Часть дел, как отметили в Антикоррупционной службе, уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
"Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов".Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
К примеру, анализом финансовых потоков одного бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.
Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.
"С санкции суда на имущественные объекты наложен арест".Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
"Работа по возврату активов продолжается", – заключили в пресс-службе Антикора.
Ранее Антикоррупционная служба доказала преступное происхождение денежных средств и имущественных активов казахстанца, подозреваемого в их отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске.