Чиновники отмывали сотни миллионов через родственников – Антикор

В Агентстве РК по противодействию коррупции сегодня, 23 июня, заявили, что с начала 2025 года было начато расследование порядка 30 уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Часть дел, как отметили в Антикоррупционной службе, уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.

"Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

К примеру, анализом финансовых потоков одного бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.

Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.

"С санкции суда на имущественные объекты наложен арест". Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"Работа по возврату активов продолжается", – заключили в пресс-службе Антикора.

Ранее Антикоррупционная служба доказала преступное происхождение денежных средств и имущественных активов казахстанца, подозреваемого в их отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске.