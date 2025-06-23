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События

Элитная недвижимость и 1,7 млн долларов казахстанца ушли в казну

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Антикоррупционная служба доказала преступное происхождение денежных средств и имущественных активов казахстанца, подозреваемого в их отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному заявлению ведомства от 23 июня 2025 года, фигурант использовал порядка 1,5 млрд тенге (противоправных денег) для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу.

К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области.

Кроме того, финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов (свыше 872 млн тенге) и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана.

В Антикоре пояснили, что средства были получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам.

"Постановлением суда от 16 июня 2025 года денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства".

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее мы рассказывали, что казахстанец во время телефонного разговора с директором школы №4 Жуалынского района Жамбылской области представился председателем Антикоррупционной службы. Подобная ложь для афериста обернулась штрафом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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