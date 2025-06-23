Глазной институт предупредил о фейковой рекламе в интернете

23 июня 2025 года ТОО "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" распространило официальное опровержение по поводу недостоверной информации о причастности к рекламируемому средству "Око-Плюс", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о появившейся 21 июня 2025 года в интернете публикации с заголовком: "СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! 20-летний студент из Казахстана получил высшую медицинскую награду за открытие уникального способа ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ без операции".

"ТОО "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" (далее – КазНИИ Глазных болезней, или Институт) официально заявляет: одним из сокращенных наименований ТОО "Казахский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт глазных болезней" является КазНИИ Глазных болезней. Информация о причастности КазНИИ Глазных болезней к рекламируемому в указанной публикации средству "Око-Плюс" не соответствует действительности", – заявили в КазНИИ Глазных болезней.

Там продолжили, что Институт не участвовал в разработке, не разрабатывал вышеуказанное средство, не проводил с ним никаких клинических исследований и не имеет к нему никакого отношения.

"Гражданин Айдар Хакимов, упомянутый в данной публикации, не обучался в КазНИИ Глазных болезней и не сотрудничал с Институтом в рамках каких-либо научных, исследовательских или клинических проектов. Указанное в публикации имя – "генеральный директор Жолгай Садыков" – также не соответствует действительности. Данный человек никогда не возглавлял КазНИИ Глазных болезней. Мы расцениваем использование сокращенного наименования нашего учреждения – КазНИИ Глазных болезней – в подобных публикациях как попытку введения граждан в заблуждение с целью продвижения, на наш взгляд, сомнительного продукта", – отметили в Институте.

Там призывают граждан проявлять осмотрительность, не доверять фейковым источникам, не приобретать и не использовать непроверенные средства, не прошедшие государственную регистрацию и официальную проверку эффективности и безопасности.

"Проверить регистрацию и допуск лекарственных средств и медицинских изделий можно на официальном сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Республики Казахстан – ndda.kz. Актуальная информация о деятельности нашего Института публикуется исключительно на официальном сайте и в официальных средствах массовой информации", – сообщили в КазНИИ Глазных болезней.

В случае обнаружения аналогичных публикаций сотрудники Института просят обращаться по контактным телефонам, указанным на их официальном сайте.