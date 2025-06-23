"Айбын-2025": более 700 участников принимают участие в военно-патриотическом сборе
В первый день для команд предусмотрены четыре конкурса:
- интеллектуальная игра "Айбын дарыны",
- стрельба из пневматической винтовки,
- технологический конкурс Smart sarbaz,
- неполная разборка и сборка автомата Калашникова.
Фото: пресс-служба МО РК
"Все конкурсы международного военно-патриотического сбора "Айбын" составлены так, чтобы участникам было сложно, но и интересно. Командные соревнования развивают чувство товарищества, интеллектуальные – заставляют думать и решать сложные задачи. Спортивные – помогают закалить волю. Мы, как организаторы, уверены, что по окончании соревнований участники обретут новые знания и навыки и, конечно же, новых друзей", – отметил председатель Детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" майор Меирбек Мендыгалиев.
Фото: пресс-служба МО РК
"Айбын дарыны" проводится в формате нового молодежного увлечения квиз-игры. Конкурс включает вопросы на логику, знание истории, основ медицины и общую эрудицию. Участникам необходимо не только правильно, но и быстрее всех дать ответ и заработать рейтинговые баллы.
Фото: пресс-служба МО РК
В стрельбе из пневматической винтовки примут участие команды в составе 5 человек. Цель – поразить мишень на расстоянии 10 метров. Места распределяются по выбитым очкам.
Фото: пресс-служба МО РК
В изобретательно-технологическом конкурсе Smart sarbaz участники сбора представят разработки в области робототехники. Это модели роботов и роботизированных устройств, заменяющих человека в боевых ситуациях. Конкурс вдохновляет ребят на эксперименты, развивает в них уверенность в себе, критическое мышление и умение работать в команде.
Напомним, что международный военно-патриотический сбор "Айбын-2025" проходит в Актюбинской области с 23 по 28 июня. Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Сбор проводится уже 11-й раз, за это время в нем приняли участие свыше 10 тыс. детей и подростков.