"Айбын-2025": более 700 участников принимают участие в военно-патриотическом сборе

В Актюбинской области начался военно-патриотический сбор "Айбын-2025". Накануне на территорию полевого лагеря прибыли свыше 50 команд, в том числе 5 зарубежных. Общее количество участников сборов свыше 700 юношей и девушек.

В первый день для команд предусмотрены четыре конкурса:

интеллектуальная игра "Айбын дарыны",

стрельба из пневматической винтовки,

технологический конкурс Smart sarbaz,

неполная разборка и сборка автомата Калашникова.

Фото: пресс-служба МО РК

"Все конкурсы международного военно-патриотического сбора "Айбын" составлены так, чтобы участникам было сложно, но и интересно. Командные соревнования развивают чувство товарищества, интеллектуальные – заставляют думать и решать сложные задачи. Спортивные – помогают закалить волю. Мы, как организаторы, уверены, что по окончании соревнований участники обретут новые знания и навыки и, конечно же, новых друзей", – отметил председатель Детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" майор Меирбек Мендыгалиев.

Фото: пресс-служба МО РК

"Айбын дарыны" проводится в формате нового молодежного увлечения квиз-игры. Конкурс включает вопросы на логику, знание истории, основ медицины и общую эрудицию. Участникам необходимо не только правильно, но и быстрее всех дать ответ и заработать рейтинговые баллы.

Фото: пресс-служба МО РК

В стрельбе из пневматической винтовки примут участие команды в составе 5 человек. Цель – поразить мишень на расстоянии 10 метров. Места распределяются по выбитым очкам.

Фото: пресс-служба МО РК

В изобретательно-технологическом конкурсе Smart sarbaz участники сбора представят разработки в области робототехники. Это модели роботов и роботизированных устройств, заменяющих человека в боевых ситуациях. Конкурс вдохновляет ребят на эксперименты, развивает в них уверенность в себе, критическое мышление и умение работать в команде.

Напомним, что международный военно-патриотический сбор "Айбын-2025" проходит в Актюбинской области с 23 по 28 июня. Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Сбор проводится уже 11-й раз, за это время в нем приняли участие свыше 10 тыс. детей и подростков.