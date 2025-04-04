В Алматы прошли военно-патриотические игры "Айбын"

В Алматы состоялись военно-патриотические игры "Айбын", в которых порядка 140 юношей и девушек боролись за право выступить на республиканском этапе одноименного молодежного сбора, сообщает Zakon.kz.

Соревнования объединили школьников и воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках игр участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, интеллекта и командного взаимодействия.

Программа включала ряд конкурсов и испытаний. Среди них – соревнования по робототехнике "Смарт сарбаз", разборка и сборка автомата АК-74, стрельба из пневматической винтовки, интеллектуальная игра "Айбын дарыны", а также творческий конкурс "Айбын жұлдызы".

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

Военно-спортивная часть соревнований включала военизированную эстафету и кросс, упражнения на пресс для девушек и подтягивания на перекладине для юношей. Все этапы способствовали выявлению самых подготовленных и мотивированных команд.

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

По итогам игр первое место заняла сборная команда школ (гимназии №188 и 208, общеобразовательная школа №192) Наурызбайского района.

Второе место у сборной Жетысуского района – общеобразовательная школа №102, гимназии №148 и 177.

Третье место завоевала команда Ауэзовского района, собранная из учеников следующих школ: лицей №173, гимназия №27, общеобразовательные школы №111, 42, 175, 104, 117, 126, 97.

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

Как отметили в пресс-службе Алматинского гарнизона, военно-патриотические игры "Айбын" направлены на развитие лидерских качеств, воспитание чувства патриотизма, укрепление выносливости и навыков коллективной работы у молодежи.