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Технологии

Когда будет готов казахстанский суперкомпьютер

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 12:09 Фото: pexels
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин сегодня, 20 июня 2025 года, рассказал, когда и где будут собирать суперкомпьютер, сообщает Zakon.kz.

По его словам, железо "будущего Казахстана" благополучно прибыло в нашу страну.

"Видеокарты на месте. Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы – на площадке дата-центра "Казахтелекома". Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 млн CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти", – написал Багдат Мусин в Instagram.

Он уточнил, что все это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам.

"Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст. И, конечно, запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов", – подчеркнул Багдат Мусин.

О том, как будут использовать суперкомпьютер в Казахстане, можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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