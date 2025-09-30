"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы

Снимками он поделился в Instagram.

Казахстанцы оказались очарованы фотографиями:

– Золотая осень завораживает своей красотой, и глаз не отвести.

– Больше всего люблю осень. В горах она особенно прекрасна.

– Какая красота! Не передать словами, а только взять и изобразить на холсте или бумаге!

– Вы маг и волшебник. Природа красива, но как вы можете найти нужный ракурс... Феноменально! Красота в глазах смотрящего.