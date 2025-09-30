#АЭС в Казахстане
События

"Маг и волшебник" очаровал казахстанцев симфонией красок в горах Алматы

фотограф показал симфонию красок в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:14 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко поделился с подписчиками новой серией фотографий осени в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Снимками он поделился в Instagram.

"Осень в горах Алматы: симфония красок и света. Березы облачаются в золотые наряды, а склоны гор вспыхивают красным и оранжевым урюком. Это дерево, безусловно, один из символов Алатау. Среди переливов желтого, красного, зеленого и даже синего с фиолетовым рождается удивительная палитра, ведь это сама природа пишет свои картины. Недаром Алатау в переводе с казахского – "пестрые горы". Именно осенью это имя оживает во всей полноте. Я ходил по тропам, ловил дыхание осени и выбирал ракурсы, чтобы сделать эти снимки. И теперь делюсь с вами моментами нашего осеннего волшебства", – подписал пост Доценко.

Казахстанцы оказались очарованы фотографиями:

– Золотая осень завораживает своей красотой, и глаз не отвести.

– Больше всего люблю осень. В горах она особенно прекрасна.

– Какая красота! Не передать словами, а только взять и изобразить на холсте или бумаге!

– Вы маг и волшебник. Природа красива, но как вы можете найти нужный ракурс... Феноменально! Красота в глазах смотрящего.

Ранее Доценко передал магию ранней осени в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
