Алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал завораживающие кадры высокогорного плато Асы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 10 июня он разместил на своей странице в Instagram. На снимках – распускающаяся трава, цветочные ковры, первые юрты чабанов и мягкий свет, пробивающийся сквозь облака.

"Так начинается лето на высокогорном плато Асы. Свежая трава, цветочные ковры, чабаны уже установили юрты. А какой свет из облаков, он придает зеленым холмам особую текстуру. Величественные и в то же время родные пейзажи", – написал Доценко под постом.

Армия поклонников в очередной раз восхитилась творчеством любимого блогера.

Обожаю ваши фотографии-картины! В каждой фотографии столько любви к миру, к стране.

Дима, у вас всегда потрясающие фото! Как здорово увидеть такую красоту своими глазами: настоящий рай для фотографа!

Благодарю вас за ту красоту, которая в ваших фотографиях. Это мед для нашей души!

А ранее Дмитрий Доценко показал цветущую майскую степь.