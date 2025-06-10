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Общество

Алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы

горы, юрта, природа, Алматы, Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 22:43 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал завораживающие кадры высокогорного плато Асы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии 10 июня он разместил на своей странице в Instagram. На снимках – распускающаяся трава, цветочные ковры, первые юрты чабанов и мягкий свет, пробивающийся сквозь облака.

"Так начинается лето на высокогорном плато Асы. Свежая трава, цветочные ковры, чабаны уже установили юрты. А какой свет из облаков, он придает зеленым холмам особую текстуру. Величественные и в то же время родные пейзажи", – написал Доценко под постом.

Армия поклонников в очередной раз восхитилась творчеством любимого блогера.

  • Обожаю ваши фотографии-картины! В каждой фотографии столько любви к миру, к стране.
  • Дима, у вас всегда потрясающие фото! Как здорово увидеть такую красоту своими глазами: настоящий рай для фотографа!
  • Благодарю вас за ту красоту, которая в ваших фотографиях. Это мед для нашей души!

А ранее Дмитрий Доценко показал цветущую майскую степь. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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