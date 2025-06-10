Алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал завораживающие кадры высокогорного плато Асы, сообщает Zakon.kz.
Фотографии 10 июня он разместил на своей странице в Instagram. На снимках – распускающаяся трава, цветочные ковры, первые юрты чабанов и мягкий свет, пробивающийся сквозь облака.
"Так начинается лето на высокогорном плато Асы. Свежая трава, цветочные ковры, чабаны уже установили юрты. А какой свет из облаков, он придает зеленым холмам особую текстуру. Величественные и в то же время родные пейзажи", – написал Доценко под постом.
Армия поклонников в очередной раз восхитилась творчеством любимого блогера.
- Обожаю ваши фотографии-картины! В каждой фотографии столько любви к миру, к стране.
- Дима, у вас всегда потрясающие фото! Как здорово увидеть такую красоту своими глазами: настоящий рай для фотографа!
- Благодарю вас за ту красоту, которая в ваших фотографиях. Это мед для нашей души!
А ранее Дмитрий Доценко показал цветущую майскую степь.
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