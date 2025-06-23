Кто получил из рук Токаева благодарность – Акорда опубликовала фотографии

После выступления 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил ряду казахстанцев благодарность, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с вручения поделилась пресс-служба президента.

Так, объявлена благодарность Ляззат Мукановой – матери Шалхара Акымгалиева, сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции города Атырау, кавалера ордена "Айбын" III степени, героически погибшего в ходе спасения утопающего.

Фото: akorda.kz

Также благодарность объявлена Анель Забикулиной – супруге пожарного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при исполнении служебного долга.

Фото: akorda.kz

Вместе с тем объявлена благодарность Гульжан Байтурсыновой – супруге заместителя командира батальона дорожной полиции Департамента полиции Алматы Ануара Байтурсынова, проявившего доблесть при обеспечении безопасности дорожного движения и в результате утратившего способность самостоятельно передвигаться.

Фото: akorda.kz

За активное содействие обеспечению общественного порядка благодарность объявлена аксакалу села Шуйское Атбасарского района Акмолинской области Еркебаю Байжигитову.

Фото: akorda.kz

Председателю совета аксакалов села Балуан Шолак Шуйского района Жамбылской области Есенгельди Текебаеву благодарность объявлена за активное участие в обеспечении общественного порядка. В селе с 2022 года не зафиксировано ни одного преступления.

Фото: akorda.kz

Кроме того, благодарностью отмечена династия Зайнулиных – одна из самых уважаемых в системе органов внутренних дел Жамбылской области. Представители семьи, общий трудовой стаж которой составляет 63 года, вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка.

Фото: akorda.kz

За профессионализм и добросовестную службу объявлена благодарность старшему следователю Департамента полиции Алматы майору Жанне Шешмухановой, которая с 2013 года раскрыла более 500 сложных дел.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских и госслужащих с праздником.