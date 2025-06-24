"Мы даже не мечтали": в Алматы прооперировали мальчика с 8 пальцами

В Алматы на базе детской городской клинической больницы №2 состоялся уникальный международный мастер-класс по реконструктивным операциям при врожденных и приобретенных патологиях кисти и верхних конечностей у детей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) Алматы, в нем приняли участие специалисты в области травматологии-ортопедии и микрохирургии из различных регионов страны.

"В рамках мастер-класса под руководством нашего коллеги, приглашенного хирурга из Санкт-Петербурга Сергея Голяна, проведено 8 сложных операций казахстанским детям", – отметил директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров.

Отмечается, что все операции выполнены бесплатно, в рамках госпитализации по ОСМС.

"Одному из пациентов всего годик. Малыш родился с 8 пальцами на одной руке и сильно деформированной кистью. Эта редкая патология называется полифалангия. Мальчик растет, развивается, тянется к игрушкам, но лишние пальчики мешают ему раскрывать ладонь и хватать предметы". Пресс-служба УОЗ Алматы

В управлении подчеркнули, что благодаря мастер-классу врачи провели ювелирную операцию, чтобы удалить лишние пальчики и дать малышу возможность держать и сжимать игрушки, а в будущем – рисовать, писать и полноценно пользоваться рукой без боли и ограничений.

"Для нас это чудо. Мы даже не мечтали, что такая помощь станет доступной здесь, в Алматы", – сказала мама мальчика.

23 июня 2025 года стало известно, что в Алматы врачи Центра детской неотложной медицинской помощи спасли жизнь подростку с тяжелым гнойно-воспалительным процессом в брюшной полости.