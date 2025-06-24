#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
События

Назначен новый постоянный координатор ООН в Казахстане

Назначен новый постоянный координатор ООН в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 15:49 Фото: kazakhstan.un.org
Саранго Раднаарагча стала новым постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июня 2025 года рассказали в пресс-службе ООН:

"С согласия правительства Казахстана генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Саранго Раднаарагча из Монголии новым постоянным координатором ООН в РК. Назначение вступило в силу с 22 июня".

Саранго Раднаарагча обладает 25-летним обширным опытом в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии, включая руководство трансграничными инициативами, природоохранными проектами и политическим взаимодействием.

До назначения постоянным координатором ООН она занимала должность регионального советника по окружающей среде в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), где успешно реорганизовала функции представителя ЕЭК ООН в нескольких страновых группах ООН. В этом качестве она также предоставляла целевые консультационные услуги и техническую экспертизу 17 странам – участницам программ ООН в Европе и Центральной Азии, способствуя выполнению ими конвенций, норм и стандартов ЕЭК ООН.

До прихода в ЕЭК ООН в 2014 году Саранго Раднаарагча построила обширную карьеру в области устойчивого развития и управления природными ресурсами на национальном, региональном и международном уровнях.

Она работала старшим сотрудником в Министерстве природы и окружающей среды Монголии, далее работала на различных должностях в ПРООН, ФАО, Программе ООН по окружающей среде, Международном союзе охраны природы, Германском обществе международного сотрудничества (GIZ) и консалтинговых компаниях. В сферу ее компетенции входят анализ и разработка политики, трансграничное сотрудничество, создание партнерств, управление природными ресурсами на основе широкого участия, развитие потенциала и управление программами.

Саранго Раднаарагча обладает степенью магистра в области экологического менеджмента Университета Флиндерса, Австралия.

С ноября 2020 года должность постоянного координатора ООН в Казахстане занимала Микаэла Фриберг-Стори из Швеции. В ноябре 2024 года и.о. постоянного координатора ООН в РК был назначен Стивен О`Малли.

10 июня 2025 года сообщалось, что казахстанская делегация участвует в 3-й Конференции ООН по океану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана
События
22:35, Сегодня
Токаев выразил солидарность с народом Катара после атаки Ирана
В каких регионах Казахстана ожидается палящая жара до +42°С
События
20:27, Сегодня
В каких регионах Казахстана ожидается палящая жара до +42°С
В Актобе водитель проигнорировал ПДД 131 раз, полиция его не простила
События
16:15, Сегодня
В Актобе водитель проигнорировал ПДД 131 раз, полиция его не простила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: