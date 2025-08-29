Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам

29 августа в ходе научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднаарагча, выступила с рядом важных заявлений, касающихся политических реформ, прав человека и международного сотрудничества страны, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, создание Конституционного суда, усиление роли Уполномоченного по правам человека, а также концепции "Слышащего государства" и "Закона и порядка" – это важные шаги, направленные на укрепление демократии, участие граждан и защиту прав и свобод.

Он подчеркнула, что проводимые реформы отражают стремление Казахстана к прозрачности и открытости. Организация Объединенных Наций приветствует эти изменения и рассматривает их как серьезный вклад в развитие демократических институтов.

Отдельно ею была выделена инициатива Казахстана по созданию Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана. Соглашение о его размещении в Алматы было подписано 3 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступили в Алматы, раскрыв значение Регионального центра ООН.