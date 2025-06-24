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Происшествия

В Алматы такси насмерть сбило 77-летнюю бабушку

такси, пенсионер, смерть, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 12:28 Фото: Zakon.kz
Во вторник, 24 июня 2025 года, в одном из дворов микрорайона Коктем в Алматы пожилая женщина попала под автомобиль и получила тяжелые травмы, которые привели к летальному исходу, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, бабушка 1948 года рождения шла по двору. Внедорожник Infiniti FX35, сдавая назад, переехал ее. По всей видимости, водитель не заметил бабушку, возвращавшуюся с пакетом продуктов домой.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сотрудники правоохранительных органов получили доступ к видеокамерам у подъезда и устанавливают все обстоятельства.

Водитель задержан.

Серьезная авария произошла 11 июня 2025 года на трассе Алматы – Оскемен. Там водитель скорой помощи совершил смертельный наезд на пешехода в Алматинской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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