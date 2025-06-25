Национальные виды спорта: как Акмолинская область превращает традиции в медали

На первый взгляд, асык ату или тогызкумалак могут показаться просто древними играми, отголосками кочевой эпохи, сообщает Zakon.kz.

Но в Акмолинской области они давно вышли за рамки культурного наследия – превратились в настоящие спортивные дисциплины с медалями, аренами, болельщиками и, самое главное, с тысячами преданных участников.

По данным Управления физической культуры и спорта Акмолинской области, сегодня спортом и физической культурой в регионе занимается более 329 тыс. человек – почти каждый второй житель. И почти треть из них живет в селах. Причем не только футбол и волейбол собирают залы и площадки, но и национальные виды спорта. Это не просто тренд – это возвращение к истокам через спорт.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

"Национальные виды спорта для нас – не просто фольклор. Это возможность передать дух предков новым поколениям, но уже в формате соревнований, сборных и международных побед. Всего в регионе культивируется 11 национальных дисциплин – от тогызкумалак до кокпара. Сегодня в этих видах спорта задействовано более 30 тыс. человек, работают 634 тренера, из них почти пять десятков штатных. Только за этот год прошло 80 турниров разного уровня, и все это – по национальным видам спорта", – рассказали в Управлении спорта.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Но главный показатель развития – это результат. На пятых Всемирных играх кочевников, прошедших в столице, акмолинцы стали настоящим открытием. Думан Когершин принес Казахстану "золото" в бес асык. "Серебро" в копилку добавили Нурланулы Бекбол (алыш куреси) и Абеуова Толганай (кураш куреси). И это не исключения, а закономерность.

"Такие победы вдохновляют всю область. Молодежь видит, что на национальном спорте можно не только вырасти духовно, но и добиться серьезных успехов. И это мотивирует", – подчеркнули в ведомстве.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

На Кубке Азии в Шымкенте в традиционной стрельбе из лука Азамат Нуртаев уверенно забрал "золото". А на чемпионате мира по тогызкумалак в Алматы Жанель Курмангалиева поднялась на пьедестал с "бронзой".

Сегодня 560 спортсменов из Акмолинской области входят в состав национальных сборных Казахстана. И среди них – представители как олимпийских, так и национальных, паралимпийских и неолимпийских видов спорта.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

"Мы хотим, чтобы каждый ребенок в селе или городе знал: асык ату – это не только для дедушки. Это – путь в спортзал, в сборную, на пьедестал. Это шанс прославить свой край", – резюмировали в Управлении спорта.