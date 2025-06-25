В Казахстане на четверг объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 26 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, в центре и горных районах 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере-востоке области Улытау ожидается сильный дождь. В области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидаются гроза, град.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на юго-востоке, в центре области, днем на севере, востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются гроза, град.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге области Абай ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге, в центре области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, ночью на западе, юге, в центре области, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, на юге области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 26 июня.