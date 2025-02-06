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События

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 20:02 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 7 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный на западе, северо-востоке области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается на дорогах гололедица. В Алматы ожидается на дорогах гололедица. В Конаеве ожидается на дорогах гололедица.

На севере, в центре Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20, в Мугалжарском районе временами 23-28 м/с. В Актобе ветер северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на юго-западе, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 7 февраля из-за антициклона.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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