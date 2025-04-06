На понедельник в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 7 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Алматы утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается временами сильный дождь. На севере, востоке области гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке, в горных районах области гроза, днем град. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Кызылординской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 25 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке ночью ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

Ночью на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью по области ожидается гроза, в первой половине дня на севере области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Туркестане ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер южный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Актюбинской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер южный, юго-восточный, утром и днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 25 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что грозы и дожди обещают синоптики жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 апреля.