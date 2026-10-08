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Сгоревшая крепость и редкая птичка-погремушка: что нашли археологи в Восточном Казахстане

археолог, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28 Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
Археологи Казахского национального университета имени аль-Фараби обнаружили и исследовали древнее городище Калжыр в Зайсанской котловине Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Этот памятник расположен между селами Калжыр и Боран, а его площадь превышает 25 гектаров.

Как уточнили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (МНВО), исследования проводились в рамках научного проекта по изучению археологических ландшафтов Зайсанской котловины. Ученые изучили сохранившиеся укрепления городища и обнаружили следы пожара, который частично разрушил фортификационные сооружения.

раскопки, археология, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

"Во время раскопок археологи также нашли остатки внутренних конструкций зданий, глинобитные полы и фрагменты штукатурки со следами орнамента. Кроме того, сохранились элементы конструкций из камыша и глины".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК
археолог, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

По найденным артефактам и результатам радиоуглеродного анализа специалисты предварительно датировали городище VI-VII веками нашей эры. По мнению исследователей, его строительство может быть связано с периодом существования Первого Тюркского каганата.

Среди находок – обугленные зерна пшеницы и бобовых, фрагменты керамической посуды и необычная керамическая фигурка птицы. Внутри нее обнаружили погремушку.

игрушка, находка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

посуда, археолог, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

плитка, находка, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:28
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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