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События

Овцы, козы и коровы гибнут в ЗКО от неизвестной болезни

скот гибнет в ЗКО от неизвестной болезни, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 22:17 Фото: pixabay
Неизвестной болезнью заболел скот в селе Юбилейное Теректинского района Западно-Казахстанской области. Сельчане говорят, что за последние сутки около 20 коров вынуждены были пустить под нож, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, у больных животных затрудненное дыхание, а на теле появляются раны. Некоторые даже не поддаются лечению. Теперь жители Юбилейного ждут помощи от местных акиматов и ответственных органов. В противном случае они опасаются, что к осени потеряют весь свой скот.

"Говорят, в селе Теректы растет одна ядовитая трава. Когда идет дождь, растение очень сильно распыляет яд. У меня есть опасение, что причина болезни – эта трава. Говорят, что это кукуруза, суданка, но сколько лет мы держим скот, он ее ест. А сейчас я потерял четырех телят, одну корову и 10 баранов. Я зарезал корову и увидел, что внутри все красное, будто сгорело", – рассказал житель села Юбилейное Руслан Кусайынов


"Теперь посредники забрали скот по очень низкой цене – по 1500 тенге за килограмм за вынужденный забой. Вот так мы остались ни с чем. И овцы гибнут, и козы, и коровы. Нам еще не дали конкретного ответа, что за болезнь. Ждем результатов. Желаем, чтобы не было опасной болезни. Ведь мы пользуемся молоком, мясом. У нас есть дети, внуки. Переживаем", – отметил житель села Юбилейное Бейбит Куанышкалиев.

Ветеринары взяли анализы и направили их на экспертизу. Специалисты предполагают, что скот зашел на посевы с суданской травой и съел ее в большом количестве. Точную причину определит экспертиза.

"Патологических изменений во внутренних органах не выявлено. Тогда мы вскрыли животным вздутые животы. Все внутренности у них заполнены зеленой массой. Обилие суданской травы привело к закупорке пищеварительного тракта. Из-за этого животные болеют". Замруководителя управления ветеринарии ЗКО Нуркаир Кусаинов

Ранее сообщалось, что туши мертвых коров неизвестные выбросили на окраине Абая.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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