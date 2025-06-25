Овцы, козы и коровы гибнут в ЗКО от неизвестной болезни

По информации Astana TV, у больных животных затрудненное дыхание, а на теле появляются раны. Некоторые даже не поддаются лечению. Теперь жители Юбилейного ждут помощи от местных акиматов и ответственных органов. В противном случае они опасаются, что к осени потеряют весь свой скот.

"Говорят, в селе Теректы растет одна ядовитая трава. Когда идет дождь, растение очень сильно распыляет яд. У меня есть опасение, что причина болезни – эта трава. Говорят, что это кукуруза, суданка, но сколько лет мы держим скот, он ее ест. А сейчас я потерял четырех телят, одну корову и 10 баранов. Я зарезал корову и увидел, что внутри все красное, будто сгорело", – рассказал житель села Юбилейное Руслан Кусайынов





"Теперь посредники забрали скот по очень низкой цене – по 1500 тенге за килограмм за вынужденный забой. Вот так мы остались ни с чем. И овцы гибнут, и козы, и коровы. Нам еще не дали конкретного ответа, что за болезнь. Ждем результатов. Желаем, чтобы не было опасной болезни. Ведь мы пользуемся молоком, мясом. У нас есть дети, внуки. Переживаем", – отметил житель села Юбилейное Бейбит Куанышкалиев.