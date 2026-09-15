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Статьи

Неизвестная болезнь массово убивает домашнюю птицу в СКО

болезнь губит пернатых, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15 Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко
В селе Шаховском Кызылжарского района Северо-Казахстанской области неизвестная болезнь уничтожает домашнюю птицу. Больше всего гибнут гуси – десятками и даже сотнями, сообщает Zakon.kz.

Владельцы пытаются спасти поголовье. Сельчане массово закупают лекарства в надежде вылечить птиц, но все усилия оказываются тщетными. Птичьи дворы редеют, а люди несут убытки.

"У нас было 300 гусей. До двух месяцев они росли прекрасно, а с 8 сентября начался падеж. Покупала дорогие лекарства, надеясь, что помогут, – не помогло. На следующий день опять поехала, другие уже препараты купила, опять давай поить птицу, но падеж не останавливается. Лекарства берешь, но они же не дешевые. Одна литровая банка стоит почти 40 тысяч тенге. Порошки применяли – лишь бы спасти, а толку никакого. Приходишь каждое утро, по вечерам, а они пачками лежат. Мы их вывозим на скотомогильник. Жалко и птицу, и наш труд", – рассказывает одна из жительниц области Нина Пискунова.
владельцев, птица умирает, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

По словам владельцев, птица умирает буквально на глазах. Сначала заболевшие особи слабеют, начинается сильная диарея, после которой они еле держатся на ногах. Птицеводы описывают страшные муки пернатых, едва сдерживая слезы.

"Заболевшие особи начинают сначала трястись, потом шею заворачивают, а затем падают на землю. Глаза мутнеют. Диарея наблюдается очень сильная. И почему-то те птицы, которые визуально выглядят здоровыми, начинают клевать заболевших. Может, они так стараются избавиться от инфицированных сородичей?" – предполагает Нина Пискунова.
птицы болеют в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Как рассказал фермер со стажем Николай Фоменко, который выращивает птицу не первый год, такого массового падежа он еще не видел. Почти каждый день птицевода начинается со страшного занятия – сбора в своем дворе мертвых гусей и их утилизации на окраине села.

"Ежедневно утром и вечером мы вывозим погибших пернатых на скотомогильник. Со счета уже сбились. Набиваем мешки и отправляемся. У меня мешки уже заканчиваются. Очень печально. Круглосуточно ходишь за ними, ухаживаешь, а потом собственноручно вывозишь и скидываешь в яму с люком. Тяжело это. Мы ведь в селе за счет хозяйства живем", – сетует Николай Фоменко.
птица, утилизация, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Пока ветеринарные врачи выясняют причину гибели птицы, местных жителей пугает то, что смертельная птичья болезнь наблюдается в селе уже второй год. В прошлом году диагностировали пастереллез. Сейчас, по их словам, на подворьях замечают похожие симптомы.

"Такая беда уже второй год подряд. В прошлом году гуси были постарше, когда к нам пришла болезнь. Не все особи погибали. После двух месяцев с начала заболевания у некоторых птиц иммунитет становился крепче. Сейчас иммунитет не успевает развиться, и следом оставшиеся гуси начинают болеть. Симптомы похожие. Правда, теперь болезнь идет волнами. Была первая волна, сейчас – вторая, будет ли третья – неизвестно. Забивать их на мясо нет смысла, они не выросли еще", – говорит Николай Фоменко.
в СКО гибнут гуси, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В управлении ветеринарии региона объясняют, что на подворьях уже взяли необходимые анализы и отправили для исследования в Национальный референтный центр по ветеринарии. Результаты ждут через неделю.

При этом самый опасный вирус – птичий грипп – местные ветеринары пока исключают. Его симптомы у больной птицы отсутствуют. Среди предполагаемых диагнозов – пастереллез.

заболеваемость птиц в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Как предполагает руководитель управления ветеринарии акимата СКО Жанат Амержанов, одним из факторов падежа считается бесконтрольное приобретение и завоз пернатых.

"Птицу завозили из республики Башкортостан. Ветеринарных сопроводительных документов на это поголовье нет. Плюс завоз осуществлялся в июне-июле, когда как раз вывод молодняка, самый нестабильный период. Далее владельцами бесконтрольно применяются антибиотики, которые влияют на иммунитет, он снижается", – сказал глава управления.

Он добавил: еще одним фактором могло стать то, что поголовье достаточно сильно разрослось. В селе около 200 дворов, где официально числится более 40 тысяч голов. Таким образом, большая скученность ведет к антисанитарии, а следом развивается очередная волна заболеваемости.

СКО погибают пернатые, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

По данным главного ветеринарного врача региона, на сегодня из 46 тысяч птиц пало 13 394 головы. В основном это гуси. Но среди погибших пернатых числятся около 300 голов кур и 200 уток. Будут ли вводится в селе какие-либо карантинные ограничения, – станет известно после постановки диагноза.

падеж пернатых, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:15

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Употреблять в пищу мясо птицы при условии термической обработки сельчанам специалисты не запрещают. Сами же птицеводы надеются, что ветврачи не только выяснят причину массовой гибели птицы, но и помогут им разобраться, стоит ли дальше заниматься птицеводством и как это сделать без таких тяжелых потерь.

Ранее стало известно, что вывоз и продажу скота ограничили из-за вспышки вирусных заболеваний в Атырауской области.

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Фото Инна Литвиненко
Инна Литвиненко
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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